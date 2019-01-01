Мария Сыропятова На обеспечение детей продуктовыми наборами в пермских школах направят 21,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих семей в Перми бесплатным питанием в детсадах и школах будет направлено 21,5 млн руб. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Средства поступили из краевого бюджета и в качестве краевой субсидии. Согласно постановлению краевого правительства набор продуктов на одного ребёнка в месяца обходится бюджету в 1 тыс руб.

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