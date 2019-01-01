Михаил Суслов В Пермском крае — новый федеральный инспектор Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральным инспектором по Пермскому краю с 10 августа назначен Алексей Воробьёв, сообщили «Новому компаньону» в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Фактически Воробьёв стал заместителем главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова. Его биографические данные и предыдущие места работы пока не известны.

Отметим, что должность федерального инспектора практически была упразднена с 2012 года. Последним её занимал действующий председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

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