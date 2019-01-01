Елена Лодыгина журналист Терапевтическое отделение ГКБ им. Тверье вновь закрылось на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Терапевтическое отделение городской клинической больницы им. Тверье снова закрылось на карантин из-за обнаружения случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в соцсетях. Медицинские работники и пациенты, контактировавшие с заражёнными, переведены в обсервацию.

По данным источника «Нового компаньона», отделение закрылось на карантин с 11 августа. В отделении выявлены четыре случая заражения COVID-19.

Стоит отметить, что терапевтическое отделение ГКБ им. Тверье уже второй раз за период пандемии закрывается на карантин. Ранее такие меры вводились в мае этого года. Тогда сразу четыре отделения бывшей «девятки» (терапевтическое, неврологическое, кардиологическое и ОРИТ) прекратили приём пациентов.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае насчитывается 6637 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 295 человек: 180 — от коронавирусной инфекции, все остальные — от болезней, не связанных с COVID-19.

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