Дмитрий Енцов журналист Самая большая конкуренция на одно рабочее место в Прикамье — в сфере добычи сырья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитического отдела рекрутингового портала HeadHunter, на территории Пермского края на одну размещённую вакансию приходится в среднем пять претендентов. Этот показатель относится к «умеренным».

Наиболее высокая конкуренция на рабочее место наблюдается среди представителей сферы «Добыча сырья»: по данным за июль, на одну вакансию здесь приходится 13,2 резюме. Год назад было 9,9 резюме на вакансию.

На втором месте по сложности поиска работы — «Искусство, развлечения, масс-медиа», на одну вакансию приходится 12,6 резюме. Год назад было восемь резюме.

На третьем месте — профсфера «Госслужба, НКО», на одну вакансию приходится 8,7 резюме. Год назад на одно место претендовали 10 человек.

«Но вызвано это скорее небольшим числом вакансий, чем гиперпопулярностью у соискателей: по количеству резюме в Пермском крае «Госслужба, НКО» занимает лишь на 23-е место», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Проще всего найти работу в регионе представителям сфер «Страхование» (всего 0,6 резюме на вакансию), «Инсталляция и сервис» (0,8), «Рабочий персонал» (1), «Медицина, фармацевтика» (1,2), «Строительство, недвижимость» (1,3).

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