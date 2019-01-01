Михаил Суслов В пермском аэропорту начался монтаж телетрапов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: АО «Стройтрансгаз»

АО «Стройтрансгаз» начал монтаж пяти телетрапов в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили представители компании.

Напомним, ранее было объявлено, что все работы должны быть завершены к сентябрю.

Телетрап представляет собой телескопически раздвигающийся и состоящий из нескольких модулей коридор, способный двигаться относительно самолёта. Устройство значительно ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров.

Параллельно строителями ведётся уклада бетона на рулёжной дорожке и заливка на последней полосе перрона. В октябре «Стройтрансгаз» планирует завершить реконструкцию инженерных сооружений пермского аэропорта. Большое Савино после этого сможет принимать все классы воздушных судов. Реализация проекта должна решить проблему нехватки наземной инфраструктуры и повысить пропускную способность аэропорта до 2 млн человек в год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.