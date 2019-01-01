Елена Лодыгина журналист В Прикамье рассмотрят инициативу, расширяющую права многодетных семей на использование выплат за земельные участки Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, позволяющий многодетным семьям использовать единовременную денежную выплату вместо земельного участка на иные цели.

Инициатива была предложена врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщается на сайте краевого парламента. Сейчас денежные выплаты выдаются только на приобретение земельных участков.

Соответствующие поправки были внесены в Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семья в Пермском крае» в 2018 году. Тогда внесение изменений инициировал Совет муниципальных образований.

В качестве причины указывался тот факт, что в некоторых муниципалитетах возникают проблемы с предоставлением земельных участков, так как в местных бюджетах нет средств на разработку документации по планировке территории, а также на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

Новый законопроект сможет закрепить за муниципалитетами право самостоятельно устанавливать цели использования единовременной денежной выплаты. Предполагается, что одной из таких целей может стать приобретение жилого помещения для малоимущих, что позволит снизить социальную напряжённость и учесть интересы многодетных семей. Всего в Пермском крае, по состоянию на 1 апреля 2020 года, проживают 22,2 тыс. многодетных семей. Бесплатные земельные участки получили 56,3% семей.

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