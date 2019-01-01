Елена Лодыгина журналист В Прикамье после отставки главврача несколько медработников написали заявления об увольнении Поделиться Поделиться Твитнуть

В Нытвенской районной больнице продолжается скандал, связанный с отставкой главврача Ивана Катаева.

В понедельник, 10 августа, семь специалистов, среди них шесть врачей и одна главная медсестра, написали заявления на увольнение либо на отпуск, из которого они не собираются возвращаться на рабочее место. В числе написавших заявления также двое педиатров, двое дерматологов, терапевт, акушер-гинеколог.

По словам источника «Нового компаньона», корпоративный конфликт в медучреждении начался ещё в феврале 2020 года. Конфронтация возникла между медработниками, которые работали при прежнем руководителе, и новыми.

«Всё началось с профсоюза, сначала пошли письма якобы о массовых увольнениях, а закончилось отставкой главврача. На тех, кто не разделяет мнение членов профсоюза, сейчас оказывается давление. Люди не выдерживают и уходят. Если ситуация не изменится, то заявления об увольнении в ближайшее время могут написать ещё семь человек», —пояснил собеседник.

В минздраве Пермского края пояснили, что за период, предшествующий увольнению, главным врачом были привлечены ряд медработников из смежных муниципальных образований, не являющихся жителями города Нытвы, которые и принимают решение о своем дальнейшем взаимодействии в рамках трудовых отношений с больницей.

«На протяжении последнего месяца в Нытвенском городском округе наблюдались отдельные вопросы недопонимания в Нытвенской районной больнице между коллективом, главным врачом и общественностью. По данному факту министром здравоохранения Пермского края были проведены встречи на уровне трудового коллектива с участием представителей краевого совета профсоюзов, а также на уровне депутатов местной городской думы, с участием представителей общественности и администрации Нытвенского городского округа. Выработаны подходы к решению сложившихся проблем в сфере здравоохранения, инициирована проверка финансово-хозяйственной деятельности организации по обращениям работников, в том числе на выплату заработной платы, с привлечением специалистов контрольно-ревизионного управления минздрава Пермского края», — сообщили в ведомстве.

Напомним, конфликт в Нытвенской больнице начался с письма председателя профсоюза больницы Ольги Тимофеевой о массовых увольнениях медработников. Якобы за период, пока Иван Катаев работает главврачом, из медучреждения уволились 55 человек.

Эти данные не нашли своего подтверждения: часть медработников уволились в связи с выходом на пенсию или со сменой места жительства. На место уволившихся специалистов были приняты 44 человека. Однако министерство здравоохранения Пермского края отреагировало на письмо профсоюза и в одностороннем порядке уволило руководителя больницы.

Правда, на следующий день действие приказа об увольнении было приостановлено в связи с тем, что Иван Катаев находится на больничном.

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