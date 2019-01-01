Михаил Суслов Пермский край попал на десятое место по доступности отдыха в санаториях в Приволжье Поделиться Поделиться Твитнуть

Эксперты портала бронирования Санатории-России.рф составили рейтинг ценовой доступности летнего отдыха в российских санаториях.



Пермский край расположился на десятом месте среди регионов Приволожского федерального округа (всего в ПФО — 14 регионов). Отдых туристам в регионе обойдётся в 2,7 тыс. руб. в сутки за проживание, лечение и питание. В лидерах в ПФО — Саратовская область, где санаторный отдых стоит 1,8 тыс. руб в сутки.



В тройку лидеров, по мнению экспертов, вошли здравницы Уральского и Дальневосточного ФО. Стоимость путёвок там составляет 2,3 тыс. руб. и 2,4 тыс. руб. в сутки.

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