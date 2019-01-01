Михаил Суслов Пермский край получит субсидию на создание временных рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Минтруд РФ заключил соглашения с 79-ю регионами для создания временных рабочих мест, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На эти цели выделено более 4 млрд руб. Наибольший объём средств получат Пермский и Краснодарские края, Свердловская и Ростовская область, а также республики Татарстан и Башкортостан. Информация об этом размещена на сайте минтруда.

Елена Мухтиярова, замминистра труда и соцзащиты РФ:

— Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особенностей и готовности субъектов федерации к созданию таких рабочих мест с учетом эпидемических показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также потребности региона в федеральном софинансировании. Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест.

Отмечается, что перечень временных рабочих мест и общественных работ сформируют краевые власти и муниципалитеты. Региональный центр занятости заключаит трудовые соглашения с работодателями для создания временных рабочих мест. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах по постановлению Правительства составляют не более 3 месяцев.

Заработную плату устанавливает работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Безработные граждане, занятые на общественных работах, могут продолжать получать пособие по безработице.

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