Дмитрий Махонин: «Стройку социальных объектов держу на личном контроле» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

К концу года в Дзержинском районе появятся два новых детских сада для 560 ребят. Всего в этом году в Пермском крае планируется передать региональному министерству образования пять школ и 17 детских садов, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Глава региона Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в Дзержинский район проинспектировал ход работ на стройплощадке нового детского сада на 360 мест на ул. Желябова, 16б.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Микрорайон активно застраивается в последние годы, в новые дома переезжают семьи с маленькими детьми. Поэтому возник серьёзный дефицит мест в дошкольных учреждениях. Некоторые родители вынуждены возить детей в сады в другие районы города. Строительство детского сада на 360 мест, которое ведём в рамках нацпроекта «Демография», во многом решит эту проблему. К Новому году детский сад должен быть построен. Пока подрядчик идёт в графике, затягивать сроки никто не позволит. Стройку «социалки» держу на личном контроле.

Новый детский сад будет иметь специализированный уклон.​ В новом трёхэтажном корпусе сада «Академия игры»​ создаётся​ современная среда для развития малышей. Пространство дошкольного образовательного учреждения разделят на условные пять образовательных кластеров, в соответствии с принятой классификацией игр: «Техномир», «Познавариум», «Мир творчества», «Речецветик», «Олимпионик».



Сейчас готовность объекта составляет 43%. На данном этапе строительства подрядчик​ ООО «Урал-Инвест» выполняет монтаж инженерных сетей, устанавливает окна, устраивает наружные монолитные лестничные клетки, штукатурит внутренние стены.

​

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография». Общая сумма финансирования​ объекта​ составила 232,2 млн руб., из них 131,9 млн руб. направлено из федерального бюджета, 89,6 млн руб. — из краевого бюджета, 16,6 млн — средства муниципалитета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.