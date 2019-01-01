Григорий Серёдкин Предложена предварительная концепция празднования 300-летия Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В понедельник, 10 августа, состоялось заседание совета по культуре при департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми. На заседании была презентована предварительная концепция празднования 300-летнего юбилея краевой столицы в 2023 году. Проект представил кандидат исторических наук, доцент ПГГПУ Павел Корчагин.

Так, учёный предложил концепцию под названием «300 лет городу — 910 лет имени».

«Согласно данным, первое письменное упоминание о Перми датировано ещё 1113 годом. Первое упоминание топонима «Пермь Великая» — 1324-м. А в 1624 году был изобретён пельмень — важный элемент пермской кухни, который также является маркером идентичности города и Прикамья. Поэтому юбилей Перми — это не просто однодневный праздник. Концепция предлагает расширить праздник с одного-единственного дня рождения до множества событий в течение года, которые охватят всю историю имени «Пермь». А его история длится гораздо больше трёхсотлетнего периода», — считает учёный.

Руководитель департамента культуры и молодёжной политики Перми Елена Неганова отметила, что это только начало долгой и творческой работы по подготовке к юбилею.

«Сегодня прозвучало первое предложение, сформулированное учёным-историком. Он предполагает поразмышлять над тем, что нашему городу не 300 лет, а намного больше. Рассмотреть этот праздник под более широким углом. Спорить, так ли это, можно долго. Но основная задача — сделать юбилей более мощным с точки зрения исторической подпитки. А также положить начало другим идеям, которые, несомненно, будут обсуждаться», — отметила Елена Неганова.

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