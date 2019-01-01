Мария Сыропятова Объём услуг парикмахерских в Пермском крае в этом году упал на 36% Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2020 года объём услуг парикмахерских в Пермском крае составил 388,2 млн руб., что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Объём услуг химчисток и прачечных в январе — июне 2020 года упал на 40,5%, ремонта и пошива обуви — на 44,4%, ремонта и пошив одежды — на 46,1%, услуги фотоателье — на 30,9%. Общий объём бытовых услуг населению сократился в первом полугодии 2020 года на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в марте текущего года работа многих отраслей, ориентированных на конечного потребителя, была приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 12 мая в регионе была разрешена работа парикмахерских, мастерских по пошиву обуви и одежды. Фотоателье по-прежнему закрыты.

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