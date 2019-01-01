Мария Сыропятова
Производство лекарств в Пермском крае сократилось на 30,6%
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В первом полугодии 2020 года в Пермском крае на 30,6% упал индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Об этом говорят данные Пермьстата. В июне 2020 года снижение составило только 11,3%.
Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в Пермском крае в первом полугодии 2020 года снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне снижение индекса составило 2,1% относительного июня 2019 года.
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