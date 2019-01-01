Мария Сыропятова Оборот оптовой торговли в Пермском крае вырос на 11,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в первом полугодии 2020 года оборот оптовой торговли составил 391 млрд 851 млн руб., что на 11,4% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом в июне 2020 года рост составил 66 млрд 982 млн руб., что на 12,8% больше, чем в июне 2019 года.

Субъекты малого предпринимательства в первом полугодии 2020 года формировали 53,6% от совокупного оборота оптовой торговли, что на 0,4% меньше, чем было аналогичном периоде прошлого года.

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