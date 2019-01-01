Краевые власти объявили три аукциона в рамках нацпроекта «Образование» на сумму свыше 306 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти объявили три аукциона в рамках нацпроекта «Образование». Общая начальная максимальная цена контрактов с федеральным финансированием составляет 306,4 млн руб., сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В частности, в результате двух аукционов Институт развития образования Пермского края готов закупить комплекты средств обучения и воспитания для общеобразовательных организаций Прикамья. Закупаемое оборудование должно способствовать внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Новые МФУ, ноутбуки и интерактивные доски поступят в 101 школу Прикамья в Краснокамском, Юсьвинском, Ильинском, Частинском, Кишертском, Гайнском, Кунгурском, Верещагинском, Бардымском, Кудымкарском, Кочёвском, Краснокамском, Чердынском, Пермском, Куединском, Карагайском, Ординском и Октябрьском районах, а также в городах Добрянке, Чусовом, Горнозаводске, Чайковском, Оханске, Осе, Березниках, Кизеле, Кунгуре, Чернушке, Лысьве, Соликамске, Гремячинске, Краснокамске, Красновишерске, Нытве, Губахе, Очёре и Перми.

Современная техника должна быть поставлена в школы Прикамья в течение 60 дней с даты заключения договоров. Итоги аукционов планируется подвести 13 и 24 августа соответственно.

По данным регионального минзакупок, предметом третьего аукциона является поставка комплекса оборудования, связанного с изучением естественных наук, для оснащения регионального центра выявления и поддержки одарённых детей. Среди оборудования, закупаемого в рамках аукциона, — современные микроскопы, фотоаппараты для лаборатории, анализатор размеров микро- и наночастиц, станция для жидкостной хроматографии, конфокальный спектрометр, световая комната для культивирования растений и другое специализированное оборудование для занятий естественнонаучного профиля.

Победитель должен поставить оборудование в готовящийся к своему открытию центр в течение 120 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 25 августа.

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