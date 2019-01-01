Сотрудники АО «ПЗСП» удостоены наград федерального уровня Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Спиридонова с наградой

пресс-служба АО «ПЗСП»

В преддверии Дня строителя двое сотрудников АО «ПЗСП», внёсших значительный вклад в работу предприятия и развитие строительной отрасли, были удостоены звания «Почётный строитель России». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

4 августа, накануне профессионального праздника, на торжественном заседании Совета Национального объединения строителей министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев вручил знак «Почётный строитель России» Татьяне Спиридоновой, начальнику участка отделочных работ АО «ПЗСП».

Также за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительной области Пермского края знака «Почётный строитель России» удостоен каменщик 4-го разряда строительно-монтажного управления АО «ПЗСП» Андрей Коршунов.

Как подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, «Полученные награды — свидетельство того, что строительство стало для наших сотрудников делом всей жизни, их призванием. Мы можем по праву гордиться, что в команде ПЗСП работают такие люди».

Кроме того, благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отмечена штукатур-маляр 4-го разряда участка отделочных работ АО «ПЗСП» Татьяна Васёва. Ряд сотрудников предприятия получили благодарственные письма губернатора Пермского края, председателя Законодательного собрания, главы города Перми и председателя Пермской городской думы, почётные грамоты и благодарственные письма министерства строительства Пермского края.

Отметим, сегодня на АО «ПЗСП» трудятся около 1500 человек. Это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций Пермского края.

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