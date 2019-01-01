Елена Синица В Пермском крае начат отбор заявок на бесплатные экскурсии в Кунгур и Чусовой Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье начала работу региональная программа «Открывай Пермский край». В рамках программы можно посетить малые города края: Кунгур, Чусовой, Соликамск, Осу.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Для участников предоставляется бесплатный трансфер от Перми до городов края и обратно, питание и проживание в гостинице.

Принять участие в проекте могут лица старше 18 лет. Оставить заявку и пройти конкурсный отбор можно на сайте проекта. Регистрация на поездку в Чусовой проходит до 21 августа, а в Кунгур — до 11 сентября.

Во время экспедиции планируется провести городское исследование, изучить местную культуру. Также участники имеют возможность придумать, как можно привлечь на территорию города больше гостей, и оформить свою идею в небольшой проект, который может быть реализован в дальнейшем.

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