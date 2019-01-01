«Диктант Победы» напишут на Байкале, в Керченском проливе и на Эльбрусе Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году ставшая популярной акция «Диктант Победы», организованная при поддержке «Единой России», традиционно пройдёт как в нашей стране, так и за рубежом. Кроме этого, в год 75-летия Победы «Диктант Победы» состоится на территории природных «визитных карточек» России — на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере Байкал. Об этом со ссылкой на координатора партпроекта «Историческая память», депутата Госдумы Александра Хинштейна сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«На Байкале акция пройдёт на территории воинской части учебного морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии, где готовят подводников для спецподразделений Росгвардии, Минобороны и других силовых структур», — рассказал Александр Хинштейн.

Основные задачи подводников Росгвардии — это охрана важных государственных объектов со стороны акватории от подводных сил диверсантов, содействие МЧС и пограничным войскам при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций.

«Диктант Победы» напишут и на высочайшей точке Европы — горе Эльбрус. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в этих местах проходило одно из самых продолжительных сражений — знаменитая битва за Кавказ, в которой участвовали военнослужащие Внутренних войск. Сегодня здесь их преемники, военнослужащие высокогорных подразделений Росгвардии, совершенствуют свою боевую подготовку.

Также, как заявил Александр Хинштейн, «Диктант Победы» напишут на патрульном катере «Грачонок» Керченской бригады Росгвардии, обеспечивающей охрану Керченского пролива в Чёрном море. «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях, пунктах базирования и ближних подходах к ним.

Площадки для «Диктанта Победы» будут организованы по всей стране — заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

Сергей Неганов, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории:

— Проведение «Диктанта Победы» способствует повышению исторической грамотности, расширяет общественный интерес к теме Великой Отечественной войны. Площадки для проведения диктанта будут созданы в каждом населённом пункте Пермского края с населением больше 5 тыс. человек.

Площадки для «Диктанта Победы» будут организованы в школах, вузах, библиотеках, учреждениях культуры Пермского края, в Пермском суворовском училище и кадетских корпусах. В связи с присвоением городу Перми звания «Город трудовой доблести» впервые акция состоится на промышленных предприятиях, которые внесли весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

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