Дмитрий Енцов журналист Сын зампредседателя совета директоров ПАО «Уралкалий» набирает очки в седьмой гонке «Формулы-2» подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Россиянин Никита Мазепин — сын заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрия Мазепина — набирает очки на шестом этапе подряд престижных автогонок в классе «Формула-2» («дочерние» соревнования «Формулы-1»).

На этапе в субботу, 8 августа, он стал четвёртым в британском Сильверстоуне. В воскресенье, 9 августа, он стал восьмым, что позволило ему завоевать 2 очка.

То есть после пяти проведённых этапов в нынешнем году Мазепин в общей классификации занимает четвёртое место с 71 набранным очком.

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