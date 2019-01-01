Дмитрий Енцов журналист По количеству ипотек Прикамье занимает четвёртое место в Приволжском федеральном округе Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации аналитического отдела портала о недвижимости ЦИАН, Пермский край занимает четвёртое место в ПФО по количеству случаев ипотечного кредитования.

В первом полугодии 2020 года в регионе зафиксировано 12,9 тыс. ипотечных сделок. Лидерами являются Татарстан (21,5 тыс.), Башкортостан (20,8 тыс.) и Самарская область (13,1 тыс.).

Меньше всего случаев ипотечного кредитования зафиксировано в Мордовии (2,6 тыс.).

При этом рост количества ипотечного кредитования в Прикамье выше, чем в среднем по округу, на 4,4% больше, чем в прошлом году, тогда как в среднем в ПФО — на 3,4%.

Также в Пермском крае доля ипотеки на рынке недвижимости выше среднего значения по округу — 26% вместо 25%.

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