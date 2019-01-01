Дмитрий Енцов журналист Запущен речной маршрут из Перми в Усть-Качку Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото взято из группы "Вконтакте" "АМАКС Курорт "Усть-Качка", Пермский край"

С субботы, 8 августа, запущен речной маршрут Пермь – Усть-Качка с остановками в Закамске и Краснокамске. Организатором маршрута стала компания «Кама-Трэвел».

В официальной группе компании «ВКонтакте» указано, что цена одного билета в один конец для взрослого пассажира составляет 500 руб., для детей до 14 лет и пенсионеров — 475 руб., дети до 5 лет – бесплатно.

Теплоход «Алмаз» отправляется от речного вокзала по выходным в 9:30 утра. Прибытие в Усть-Качку — в 14 часов. Отправление из Усть-Качки — в 16 часов, прибытие в Пермь — в 20:55.

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