Мария Сыропятова В Пермском крае появится приложение с интерактивной картой фермерских хозяйств Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья смогут найти поставщика фермерской продукции с помощью мобильного приложения «Где фермер?» С инициативой создания мобильного приложения выступил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

С помощью приложения можно будет покупать молочную продукцию или свежие овощи напрямую у производителя. Жители региона смогут узнать, где находится ближайшая ферма, как до нее добраться, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом. В приложении также будет представлен рейтинг поставщиков, сформированный по отзывам покупателей.

«Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем продукции с коротким сроком реализации. А у многих жителей региона есть желание покупать натуральные качественные продукты. Такие как молоко, масло или мясо. Поэтому принято решение создать приложение, которое поможет решить все эти проблемы в комплексе», — отметил Дмитрий Махонин.

Заниматься аккредитацией фермеров и заносить информацию в приложение будет краевой Минсельхоз. Предполагается, что жители региона смогут воспользоваться мобильным приложением уже в сентябре.

«В основном, фермер ориентирован на прямые продажи, поэтому для многих из них логистика и маркетинг являются сложной задачей. С запуском этого приложения мы решим эту проблему», — пояснила министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева.

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