КРПК взыскивает с Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства 311,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) 20 июля обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 311,516 млн руб.

27 июля иск был принят к производству. Первое заседание по делу назначено на 21 сентября.

100% акций Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства принадлежат АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

КРПК учреждена некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям». 100% акций принадлежат министерству строительства Пермского края.

Напомним, в июне 2020 года КРПК заявила о расторжении договора с ООО «ПСК «БОР» на строительство девяти жилых домов в ЖК «Любимов» из-за срыва сроков строительства жилья.

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