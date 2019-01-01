Михаил Суслов В Перми вновь объявили аукцион на размещение сезонной торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 7 августа, администрация Перми разместила на торговой площадке информацию о проведении аукциона на размещение в Перми 28 торговых палаток. Почти все лоты (27 лотов из 28) предназначены под торговлю овощами и фруктами, и один — под общественное питание.

Срок размещения палаток — 12 месяцев. Места под размещение сезонных нестационарных торговых объектов находятся в Свердловском и Мотовилихинском районах. Аукцион запланирован на 15 сентября.

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