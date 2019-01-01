В Перми провели оценку рыночной стоимости четырёх долгостроев Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральный фонд защиты дольщиков с помощью экспертов провёл оценку рыночной стоимости четыреё недостроенных объектов в Перми. Оценщики провели обследование домов на ул. Адмирала Ушакова, 34; ул. Юнг Прикамья, 14; ул. Кировоградской, 68а и ул. КИМ, 14, сообщает сайт губернатора и правительства края.

На основе результатов обследования будет принято решение о достройке объектов или выплате дольщикам компенсации.

Следующим шагом будет техническое обследование для оценки стоимости достройки каждого объекта, эти мероприятия проведут другие подрядные организации. Для принятия решения специалисты сравнят полученные показатели: рыночную стоимость объекта и стоимость достройки.

Ранее по просьбе главы региона Дмитрия Махонина фонд представил Пермскому краю график заседаний наблюдательного совета. Решения по указанным четырём объектам будут приняты в октябре-ноябре. В ближайшее время планируется заключение второго соглашения в отношении проблемных домов, не вошедших в первое. Глава Прикамья отмечал ранее, что восстановление прав дольщиков — значимый вопрос для региона. Несмотря на то что ключевую роль в этом процессе играет федеральный фонд, краевые власти делают всё от них зависящее, чтобы ускорить принятие решений фондом.

Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами, предусмотрены меры поддержки: выдача займа или выкуп свободных помещений на сумму, необходимую для завершения работ.

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