Михаил Суслов В Пермском крае зафиксировано 72 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье зафискировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заражённых, таким образом, достигло 6368. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95.



Из 72 новых инфицированных — 27 мужчин, 35 женщин, 10 детей (3 мальчика и 7 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 10 человек, 30 человек в возрасте 45—65, 22 человека старше 65 лет.



За сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, два — по другим причинам. Таким образом, на сегодня зафиксировано 177 летальных исходов от COVID-19. Ещё 105 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.