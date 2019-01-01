Михаил Суслов РИА Рейтинг: Пермский край стал лидером по снижению госдолга Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным РИА Рейтинга, Пермский край стал лидером по снижению государственного долга по итогам первого полугодия 2020 года. Суммарная задолженность региона снизилась на 55%. Уровень госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам краевой казны составляет чуть более 7%, или 8 млрд руб. Ещё в начале этого года он составлял 14%, или 18 млрд руб.

В исследовании говорится, что объём госдолга вырос в 33 регионах РФ, в 32 регионах госдолг снизился, в 20 — не изменился.

В краевом минфине отмечают, что в регионе проводится регулярная работа по управлению государственным долгом. Привлекаются ресурсы с более низкими процентными ставками. Одно из основных правил бюджетной политики — обеспечение устойчивости и сбалансированности, взвешенная долговая политика не только на предстоящий трёхлетний период, но и исключение неоправданных рисков для бюджетов последующих лет.

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