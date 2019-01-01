Дмитрий Енцов журналист В Добрянском округе сдан первый дорожный объект по нацпроекту «БКАД» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Добрянском городском округе завершили работы на участке между посёлками Сенькино и Камским. Его общая протяжённость составляет 2,96 км. Особенность участка в том, что это, с одной стороны, первый объект в этом году в рамках нацпроекта на территории Добрянского городского округа, с другой стороны, именно он завершает ремонт трассы Пермь — Ильинский — Сенькино — Камский, который начался ещё в 2017 году, сообщает сайт губернатора и правительства края.

«Долгие годы дорога находилась в плачевном состоянии. В 2017 году Добрянской городской думой было принято решение начать ремонт, и поэтапно этот план исполнен. Теперь дорога полностью в асфальтобетоне», — отметил директор МКУ «Управление капитального строительства Добрянского городского округа» Сергей Бурцев.

Депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов пояснил, что Сенькино — единственное поселение округа, которое находится в правобережной части Камы.

«Это единственная дорога, которая ведёт в посёлки Камский и Шемети. Она была в плохом состоянии из-за пучинистых почв и болота. Ни один ремонт ранее не помог, кроме того, который начался четыре года назад и завершился сейчас», — говорит депутат.

Он также добавил, что трассу не удавалось отремонтировать «за один заход» из-за дороговизны работ, поэтому все работы были разбиты на несколько этапов. Компанией-подрядчиком выступило ООО «ТСК». Его работники уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона толщиной 4 см каждый, укрепили дорогу обочинами по 1 м в каждую сторону, оборудовали водоотводы и кюветы, а также нанесли на полотно дорожную разметку. Ранее территорию пришлось расчистить от зарослей и деревьев, соорудить насыпи и откосы, установить стальные водопропускные трубы. На все работы ушло полтора месяца.

Общественный эксперт Даниил Бахарев отметил, что в целом объект выполнен качественно, но подрядчику придётся и тут заделать места взятия проб. Кроме того, подрядчику дано указание установить барьерное ограждение на одном опасном участке трассы.

Всего в Добрянском городском округе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы пять объектов протяжённостью 6,73 км, два из них — в самой Добрянке.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Прикамье с 2017 года. В этом году на ключевых объектах работы идут в строгом соответствии с графиком, часть из них сдаётся раньше обозначенных сроков. Так, первый объект года в рамках нацпроекта — внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана — сдали в эксплуатацию ещё в мае. В июне прошла приёмка дорог в Краснокамске. Всего в 2020 году в Пермской городской агломерации по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 — за счёт экономии средств в результате проведения конкурсных процедур.

Этот и другие объекты нацпроекта находятся на особом контроле главы Пермского края Дмитрия Махонина.

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