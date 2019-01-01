Власти Перми представили проект развития парка «Балатово» Здесь появятся велодорожки, скалодром и 15-метровая смотровая площадка Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми обсудили проект капремонта парка культуры и отдыха «Балатово». К 300-летию Перми здесь планируется обустроить велодорожки, тропинки и зоны отдыха для разных групп населения. Проект уже прошёл госэкспертизу.

Здесь уже располагается парк развлечений, который требуется реконструировать. Площадь участка проектирования составляет 19 га, это примерно 2,5% от общей площади Черняевского леса, который является особо охраняемой природной территорией. Предполагается, что будет обновлена территория, расположенная вдоль ул. Подлесной.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов обозначил, что новое наполнение парка предполагает бережное отношение к природным участкам и объектам, формирование объектов инфраструктуры для отдыха, устройство покрытий некоторых дорожек и площадок из природных материалов.

Проект предусматривает устройство дорожно-тропиночной сети, велодорожек, малых архитектурных форм, газона, наружного освещения парка, дополнительную посадку кустарников, деревьев, цветников, а также создание безбарьерной среды для посещения парка маломобильными людьми.

Также в парке установят скамьи, качели, кормушки и бельчатники.

По замыслу разработчиков, парк будет состоять из разных зон: главной аллеи, площади для проведения массовых мероприятий со сценой, трибунами и девятью павильонами различного назначения, скалодрома, искусственного водоёма, спортивных и детских площадок, мест для спокойного отдыха, верёвочного парка, 15-метровой смотровой площадки.

Реализация проекта запланирована на 2021-2022 годы.

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