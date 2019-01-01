Дмитрий Махонин: «Вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете» Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 5 августа был поднят вопрос поддержки занятости населения. В частности, озвучены данные, согласно которым на социальные выплаты для безработных жителей Пермского края в период пандемии направлено 1,7 млрд руб., сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, и. о. губернатора Пермского края:

— Очень важно, что в сложной ситуации экономического спада, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, в Пермском крае удалось избежать массовых увольнений. Сегодня основные промышленные предприятия края работают фактически без сокращения штата. Уровень занятости в этой отрасли совпадает с показателями прошлого года — свыше 200 тыс. человек. Тем не менее безработица в Прикамье, как и по всей стране, увеличилась. Поэтому основная задача сегодня — поддержать людей, которые потеряли работу и оказались в трудной жизненной ситуации. Обращаю внимание всех работников государственных органов: вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете.

С начала введения ограничительных мер на поддержку безработных в крае направлено порядка 1,7 млрд руб. В Центре занятости на учёте состоят примерно 61 тыс. жителей региона. Они получают увеличенные пособия, которые выросли в среднем от полутора до почти трёх раз. Так, максимальный размер пособия увеличен в полтора раза — с 9280 руб. до 13 949 руб. Минимальное пособие увеличилось почти в три раза: с 1750 руб. до 5175 руб. Для тех, кто прекратил получать социальные выплаты, период их начислений был продлён до 1 октября.

Отметим, что для поддержки потерявших работу родителей на каждого несовершеннолетнего ребёнка также были введены дополнительные выплаты по 3 тыс. руб. Увеличен размер выплаты индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта текущего года.

Активно работают и центры занятости. Специалисты центров в минувшие месяцы в среднем отрабатывали около 3 тыс. телефонных обращений в день. Всего проведено более 200 тыс. консультаций. В целом с начала года было выдано более 35 тыс. направлений на работу, трудоустроены более 12,5 тыс. человек, организовано профессиональное обучение для более 6,1 тыс. граждан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.