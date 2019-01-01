Мария Сыропятова Дмитрий Махонин обсудил развитие АПК Пермского края с министром сельского хозяйства России Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году из федерального бюджета аграриям Прикамья выделено 1,2 млрд руб., что почти на треть больше уровня 2019 года. Об этом говорят данные министерства сельского хозяйства России. В настоящий момент до аграриев доведено 42,1% от общей суммы, что ниже среднероссийских значений. Эта тема стало одной из основных тем рабочей встречи главы Пермского края Дмитрия Махонина с главой минсельхоза России Дмитрием Патрушевым.

«Несмотря на то, что Пермский край — преимущественно промышленный регион, в сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития. Поддержке сельхозтоваропроизводителей власти Прикамья уделяют большое внимание. Агрохозяйства получают субсидии и гранты, как на модернизацию производства, так и на переработку продукции. Кроме того, край инвестирует в развитие инфраструктуры в сельских территориях, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать. Многие сельхозтовары Прикамья известны жителям других регионов», — рассказал Дмитрий Махонин.

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным отметил, что оперативное доведение средств очень важно для аграриев, особенно — в сложившейся социально-экономической ситуации.

Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, здесь регион достигнет средних по стране показателей в сентябре. При этом по основному направлению субсидирования — компенсирующей субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства уровень доведения федеральных средств в Прикамье составил 84,6 % при среднероссийском — 74,7 %.

Дмитрий Махонин также обратил внимание, что для повышения прозрачности процедур при приеме документов и удобства фермеров порядком предоставления гранта начинающим фермерам предусмотрена подача документов через МФЦ. Особым режимом работы МФЦ в этом году был определен перенос срока приема заявок на июль. Господдержку фермеры получат в этом случае в августе — сентябре по грантам: начинающим фермерам, гранту «Агростартап», по субсидиям сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат на развитие материально-технической базы, по социальным выплатам гражданам на строительство и приобретение жилья. Всего на эти виды поддержки предусмотрено 242,8 млн. руб., их которых 188,5 млн. руб. — средства федерального бюджета (15,6 % от общей суммы федеральных средств).

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в фокусе особого внимания минсельхоза остается достижение Пермским краем целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК». По итогам прошлого года, регион практически на 40% перевыполнил установленные целевые показатели. План на текущий год составляет 18,4 млн долларов и минсельхоз рассчитывает, что субъект исполнит взятые на себя обязательства.

Глава Прикамья рассказал о развитии в регионе сельской льготной ипотеке. Благодаря ей в Пермском крае свои жилищные условия улучшили 184 семьи из 13 муниципальных образований края. Сумма льготной ставки для них составила 366 млн руб. На сегодняшний день банком одобрено еще 205 заявок, которые будут удовлетворены по мере поступления средств. Для удобства жителей в ближайшее время документы на получение сельской ипотеки по льготной ставке можно будет подать через МФЦ.

Помимо этого, были подняты вопросы передачи земельных участков из федеральной собственности в региональную. На сегодняшний день, в Прикамье 64,5 тыс. га — федеральные сельхозугодия, что составляет 1,5% от общего объема земель сельскохозяйственного назначения в регионе. Передача земель позволит сельхозтоваропроизводителям обеспечить введение данных земель в сельскохозяйственный оборот и обеспечит успешное развитие сельскохозяйственной отрасли Пермского края

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