Федеральная поддержка агропромышленного комплекса Прикамья увеличилась на треть Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2020 году на господдержку предприятий агропромышленного комплекса Пермского края из федерального бюджета направлено 1,2 млрд руб. Это почти на треть больше прошлогоднего уровня, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Такие данные были озвучены на встрече врио губернатора Дмитрия Махонина с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Несмотря на то что Пермский край — преимущественно промышленный регион, сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития. Поддержке сельхозтоваропроизводителей власти Прикамья уделяют большое внимание. Агрохозяйства получают субсидии и гранты как на модернизацию производства, так и на переработку продукции. Кроме того, край инвестирует в развитие инфраструктуры в сельских территориях, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать. Многие сельхозтовары Прикамья известны жителям других регионов.

Основным направлением субсидирования является компенсирующая субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства. Отметим, что в рамках этой формы господдержки по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства уровень доведения федеральных средств в Прикамье составил 84,6% при среднероссийском — 74,7%.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в фокусе особого внимания Минсельхоза остаётся достижение Пермским краем целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК». По итогам прошлого года, регион практически на 40% перевыполнил установленные целевые показатели. План на текущий год составляет 18,4 млн долларов, и Минсельхоз рассчитывает, что субъект исполнит взятые на себя обязательства.

На встрече также обсуждалась возможность передачи земельных участков из федеральной собственности в региональную. В Прикамье 64,5 тыс. га являются федеральными сельхозугодьями, что составляет 1,5% от общего объёма земель сельскохозяйственного назначения. Передача земель позволит ввести участки в сельскохозяйственный оборот.

Напомним, в 2020 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджета Пермского края будет направлено 3,6 млрд руб.

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