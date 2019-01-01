Елена Лодыгина журналист На проведение Пермского марафона потратят почти 4 млн руб. Роспотребнадзор пока не согласовал проведение массового забега Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский марафон

Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок» объявила открытый конкурс на организацию и проведение массового спортивного мероприятия «Пермский марафон» с максимальной ценой контракта 3,976 млн руб.

В конкурсной документации сказано, что мероприятие нужно организовать с 4 по 6 сентября 2020 года на площади перед Театром-Театром. В администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что проведение марафона зависят от решения Роспотребнадзора, которое ещё не принято. Ранее в Пермском крае отменили режим самоизоляции, однако сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Поставщик должен установить павильон Party tent highlight, где будут раздавать стартовые пакеты участникам, продавать спортивные товары и организовывать развлекательную программу. Конструкции павильона необходимо будет утяжелить бетонными блоками.

Для почётных гостей необходимо установить вип-шатры. Кроме того, на площади подрядчик установит гримерки, стартовые ворота, экраны и партикабли (декорации) для ведущего и камер, плюс две фан-зоны и сценический комплекс. Заявки от участников принимаются до 21 августа.

Напомним, «Пермский марафон» в этом году пройдёт уже в четвертый раз. Всем участникам предлагается на выбор пять дистанций: на 3 км, 5 км, 10,5 км, 21,1 и 42,1 км. В прошлом году в массовом спортивном забеге приняли участие больше 9 тыс. человек. На его организацию и проведение было потрачено 4,160 млн руб. Поставщиком стало ООО «Агентство стратегических решений «Практика».

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