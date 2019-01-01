Елена Синица В Пермском крае снимут документальный фильм о Василии Каменском Лента войдёт в цикл «Провинциальные музеи России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Яркова во время съёмок фильма

Студия Аллы Суриковой «Позитив-фильм» начинает съёмку фильма «Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, земля» в селе Троица Пермского края.

Лента рассказывает о поэте-футуристе, авиаторе и художнике Василии Каменском и его мемориальном музее. Фильм войдёт в документальный цикл «Провинциальные музеи России». Цикл удостоен премии правительства РФ.

«Я очень люблю мемориальные музеи, которые сам человек задумывал. Литературные музеи — моё кредо. У Василия Каменского есть прекрасные воспоминания, они и войдут в основу сценария. Мы снимаем фильмы о музеях — цикл называется «Провинциальные музеи России» — но всегда главными героями. Становятся люди, которых привлёк музей, которые занимаются музеем, наши современники», — рассказывает режиссёр фильма Людмила Некрасова.

Заведующая мемориальным домом-музеем Ольга Яркова также отмечает, что документальная лента станет интересной историей для зрителей — потенциальных посетителей музея, кто еще не знаком с пермским поэтом.

Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссёром Аллой Суриковой и реализуется с 1999 года. Фильмы проекта — не только о провинциальных музеях, их уникальных экспозициях. Цикл передач знакомит зрителя и с жизнью самых разнообразных уголков России, рассказывает о том, как музей интегрирован в жизнь социума, о подвижниках, которые собирают и хранят национальные культурные ценности.

Съёмки фильма пройдут в Троице и Перми. Лента выйдет в конце 2020 года на телеканале ВГТРК «Культура».

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