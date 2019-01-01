В Перми на 40% сократилось количество ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Перми сократилось на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (419 ДТП против 692).

Как отмечается на сайте администрации Перми, снижению аварийности способствовала установка ограждений, антипарковочных столбиков, островков безопасности, светофоров, искусственных неровностей.

На 42,3% уменьшилось количество пострадавших в ДТП. Количество происшествий с пешеходами также упало на 45,7%. Количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах, снизилось на 43,6%.





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