Набережную в Перми могут вновь закрыть для прогулок Поделиться Поделиться Твитнуть

С 8 августа и до особого распоряжения на набережной Камы в Перми планируется вновь ввести ограничения, в частности, не допускать массового скопления людей с нарушением правил соблюдения социальной дистанции.

На городской набережной запретят выступления уличных музыкантов и творческих групп с численность участников более пяти человек, сообщает «Рифей-Пермь».

Если соблюдать данные требования не удастся, доступ на набережную для прогулок могут вновь ограничить. Находиться на набережной сможет только обслуживающий персонал.

Соответствующий проект постановления «О введении противоэпидемических ограничительных мероприятий на территории набережной реки Камы в городе Перми» опубликован на сайте городской администрации.

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