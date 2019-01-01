Елена Лодыгина журналист Призывника из Перми будут судить за отказ служить в Челябинске Поделиться Поделиться Твитнуть

Челябинская прокуратура передала в Центральный районный суд города материалы о привлечении к уголовной ответственности призывника из Перми, который уклонился от альтернативной гражданской службы. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск».

21-летний мужчина был освобождён от выполнения воинской обязанности. Однако с июля 2018 года должен был приступить к альтернативной гражданской службе в Челябинской областной клинической больнице в качестве уборщика служебных помещений.

Но пермяк отказался работать в больнице. В связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Теперь призывнику грозит арест сроком до шести месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.