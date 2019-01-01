Дмитрий Махонин поручил увеличить размер гранта для семейных​ животноводческих​ ферм Прикамья до 15 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 августа, на заседании правительства Пермского края обсудили меры поддержки​ ​малых форм хозяйствования на селе и в сельской кооперации. В 2020 году на поддержку малых фермерских хозяйств Пермского края направлено 300 млн руб., в том числе 51 млн — в рамках нацпроекта, сообщают в краевом минсельхозе.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что развитие малых фермерских хозяйств имеет важное значение для региона. «В целом в 2020 году на развитие сельского хозяйства Пермского края запланировано свыше 3,5 млрд руб. Средства пойдут на поддержку​ объёмов производства сельскохозяйственной продукции, на обновление техники, закупку удобрений, кредитование, страхование, а также поддержку фермеров. В первом полугодии​ сельхозпроизводителям уже предоставлено 1,4 млрд руб. Доля​ продукции​ в общем объёме 5% — небольшая, но очень значимая.​ Фермеры производят качественный, натуральный продукт и создают рабочие места в небольших населённых пунктах. За три года правительство Пермского края поддержало 124 проекта фермеров, при этом создано порядка 300​ новых рабочих мест на селе», — отметил Дмитрий Махонин.

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Как рассказала министр продовольствия и сельского хозяйства Прикамья Оксана Бреднева, фермерам предоставляются как финансовые, так и нефинасовые меры поддержки. Финансовые меры предусматривают субсидии и гранты, льготное кредитование и специальный налоговый режим. Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 2020 году, составит​ ​ 300 млн руб. Это на 24% больше, чем в прошлом году.

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Ещё одно важное направление — помощь фермерам в реализации продукции. В Пермском крае в определённые дни и во время сезонных ярмарок работают 136 торговых площадок. Также в этом году по поручению Дмитрия Махонина концептуально изменили порядок проведения госзакупок — теперь даже у небольших фермерских хозяйств есть возможность поставлять молоко, мясо и овощи в местные детские сады, школы и больницы. Также региональному минсельхозу поручено разработать реестр типовых проектов ферм на 200–400 голов скота, которые фермеры Прикамья смогут использовать без лишних вложений.

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Кроме того, в этом году​ ​ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации будет направлен 51 млн руб.: 33 млн руб. — в форме гранта «Агростартап», 18 млн руб. — сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

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На все гранты уже проведён отбор заявок. Для кооперативов и семейных ферм будет ещё один отбор в сентябре. Для всех начинающих фермеров, кто в результате конкурса не получит в этом году гранты, предусмотрены субсидии от министерства социального развития и возможность получить льготный кредит по тому же пакету документов, который подавался в​ ​ краевой​ минсельхоз.

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Своим опытом успешного использования государственных мер поддержки поделились фермеры Прикамья.

«В 2017 году получил грант 10 млн руб. на развитие семейной животноводческой фермы. Построил ферму на 200 голов, проект удалось реализовать за 5 месяцев. Его общая стоимость составила 22 млн руб. Строительство дало толчок в росте объёма производства молока, произошло увеличение рабочих мест, улучшение условий труда. Хочу в следующем году строить новую ферму, рассчитываю вновь получить господдержку. Есть планы по расширению переработки — хочу делать кефир. В планах — осуществлять прямые поставки молочной продукции в бюджетные учреждения», — прокомментировал Анатолий Боровских, глава крестьянского фермерского хозяйства​ в Ильинском городском округе.

Ещё один пример — кооператив «Колос». В 2016 году кооператив получил​ ​ грант в размере​ ​15 млн руб. на строительство овощехранилища. Стоимость проекта​ ​— более 25 млн руб. Сегодня овощехранилища располагаются на территории Ординского муниципального округа и Кунгурского муниципального района. Объём перерабатываемой сельскохозяйственной продукции увеличился с 4 тыс. т в 2016 году до более 8 тыс. т к 2019 году. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции увеличилась с 16 млн руб. в 2016 году до 123 млн руб. в 2019 году.

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По итогам обсуждения вопроса глава Прикамья Дмитрий Махонин​ ​обратил внимание, что к нему поступают обращения от семейных предприятий, которые развиваются самостоятельно и не планируют объединяться в кооперативы. На сегодняшний день представители таких форм хозяйствования могут получить грант на своё развитие в размере не более 10 млн руб. В нынешних экономических обстоятельствах этой суммы не всегда достаточно, чтобы улучшать и модернизировать бизнес, ​в связи с чем Дмитрий Махонин поручил краевому минсельхозу увеличить размер поддержки по гранту «Семейные животноводческие фермы» для семейных ферм​ с 10 млн до 15​ млн руб.

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Отметим, всего на данный момент в крае работают около 1,5 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.​ В территориях Прикамья​ наибольшая​ доля фермеров среди населения ​в Бардымском, Большесосновском и​ ​Еловском районах. По количеству​ фермеров​ лидируют Пермский район (130 чел.) и Кунгурский городской округ (109 чел.).



Большинство фермеров производят традиционную продукцию —​ молоко​ ​ и мясо крупного рогатого скота, перерабатывают полученную продукцию, выращивают овощи, зерно и травы на корм сельскохозяйственным животным.​ ​ ​ Кроме того, занимаются другими видами деятельности: разводят рыб, пчёл, коз, маралов, лошадей, кроликов, овец. Фермеры разбивают сады, выращивают сложный лён, собирают и перерабатывают грибы и ягоды.



Подробную информацию о действующих​ мерах​ поддержки фермеры могут получить у специалистов регионального минсельхоза по тел. ​8 (342)​ 212-66-16.

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