Дмитрий Енцов журналист В рамках нацпроекта сданы два участка автодорог в районе посёлка Сылва Общая протяжённость участков — 3,5 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На прошлой неделе продолжилась приёмка дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием представителей министерства транспорта Пермского края, ГБУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края, ГИБДД, общественников и депутатов.

На этот раз объекты располагаются в Пермском районе недалеко друг от друга на трассе Новые Ляды — Троица в районе посёлка Сылва. Все работы выполняло ООО «ДСК «Магистраль».

«Протяжённость первого участка, Сылва — Троица, составляет 1,7 км. Общая площадь работ составила 12,2 тыс. кв. м. Установлено 30 дорожных знаков, оборудовано четыре остановочных пункта с заездами для общественного транспорта. Второй участок, Новые Ляды — Сылва, имеет протяжённость 1,8 км, площадь — 12,5 тыс. кв. м. На нём также уложен асфальтобетон, сделаны обочины, установлены дорожные знаки, а также искусственные неровности у пешеходных переходов», — пояснил начальник управления МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» Сергей Фролов.

По словам депутата Земского собрания Пермского муниципального района Светланы Букиной, ремонт этих участков очень важен, так как летом трафик на трассе увеличивается в разы за счёт дачников и отдыхающих, которые стремятся в живописный район Сылвы.

«Население Сылвы — 10 тыс. человек, но летом оно вырастает фактически до 90 тыс. человек. Также по этой трассе осуществляется доставка детей села Троица и нескольких близлежащих деревень в местную школу. По ней же курсируют рейсовые автобусы до Перми. Поэтому можно сказать, что эта трасса — главное и единственное связующее звено с городом. Главная цель на следующий год — провести ремонтные работы и на других участках трассы», — пояснила депутат.

В ходе приёмки комиссия обратила внимание на некоторые недочёты. Как пояснил эксперт Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов Даниил Бахарев, отмечены не заделанные места выборки проб, не пролитые швы и стыки со старым асфальтом на въездах и выездах, а также недоукатанные обочины.

Главный инженер компании-подрядчика ООО «ДСК «Магистраль» Сергей Заворохин пообещал, что все указанные замечания будут устранены за несколько дней.

«Мы применяли материалы в соответствии с ГОСТами и техническим заданием, толщина нового слоя асфальтобетона составила 5 см. Колеи продавливаться не будут, гарантия на наши работы — четыре года», — отметил представитель подрядчика.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Прикамье с 2017 года. В этом году по ключевым объектам работы идут в графике, а часть сдаётся раньше обозначенных сроков. В частности, первый объект года по нацпроекту —внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана — сдан ещё в мае. В июне прошла приёмка дорог в Краснокамске. В июле — участка на шоссе Космонавтов и участка трассы Пермь — Березники в районе п. Пальники. Всего в 2020 году в Пермской городской агломерации по БКАД в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 — за счёт экономии средств с проведения конкурсных процедур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.