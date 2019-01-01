Михаил Суслов Собственные доходы бюджета Прикамья сократились на 20,7 млрд руб. В краевом минфине не считают данное снижение критичным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой бюджет поступило на 20,7 млрд руб. меньше собственных доходов, чем за предыдущий год: 58 млрд руб. в 2020 году против 78,8 млрд руб. в 2019 году. Такие цифры приводит «Коммерсантъ. Прикамье» со ссылкой на региональный минфин.

Ранее в минфине отмечали, что за первое полугодие 2020 года наблюдается снижение доходов по всем видам налогообложения на 26%. По налогу на прибыль уменьшение на 43%, НДФЛ на 4% упрощенной системе налогообложения — на 16%, акцизам — на 10%. В министерстве не считают данное снижение критичным, связывая его с пандемией коронавируса, курсом доллара, уменьшением экономической активности в крае.

Кроме того, на компенсацию выпадающих доходов Пермский край получил два транша из федерального бюджета на 5,4 млрд руб. и 2,3 млрд руб.

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