На «Пермских моторах» открылась выставка «Пермь — город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году Перми присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» подготовлена специальная мобильная выставка, рассказывающая о вкладе Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Уникальные фотографии и архивные материалы выставки подготовлены Пермским государственным архивом социально-политической истории. Выставка будет работать на территории завода до 3 сентября.

«Для нас большая честь первыми принимать у себя передвижную выставку «Пермский край в Великой Отечественной войне, — отметил управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. — Благодаря самоотверженности и трудовому подвигу пермских моторостроителей фронт был полностью обеспечен надёжными авиационными двигателями. Поздравляю всех с присвоением Перми почётного звания «Город трудовой доблести». Это значимое событие для всех пермяков, и особенно — для сотрудников «Пермских моторов».

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов отметил, что присвоение городу Перми звания «Город трудовой доблести» — это не окончание, а начало большой работы: «Теперь нам нужно многое сделать для того, чтобы каждый пермяк знал, за что и почему Перми присвоено звание «Город трудовой доблести». Есть такая популярная наклейка на автомобилях: «можем повторить». Но надо всем понимать, что для того, чтобы «повторить», надо быть готовым стоять у станков по 18 часов в сутки и выдавать шесть норм за смену, производя оружие для фронта. И знать об этом героическом трудовом вкладе в Победу на конкретных живых примерах».

Сергей Неганов рассказал участникам выставки, что трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб воевал на истребителях Ла-5 и Ла-7, на которых он сбил больше 60 фашистских самолетов и впервые сбил реактивный немецкий истребитель. «А двигатель на самолетах Кожедуба стоял пермский — АШ-82ФН. То есть самолеты с пермскими обычными поршневыми двигателями были настолько крутыми, что могли сбивать вражеские самолеты следующего поколения с реактивными двигателями!» — отметил Неганов.

Экскурсию по выставке провёл заместитель начальника отдела научно-справочного аппарата ПермГАСПИ Илья Папулов. До конца года выставка будет экспонироваться в общественных центрах всех районов города Перми, а также на крупных предприятиях.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Перми в числе 20 городов почётного звания «Город трудовой доблести».

Региональное отделение партии «Единая Россия» реализовало ряд мобилизационных проектов в кампанию по присвоению Перми почётного звания — это создание сайта ЗаПермь.РФ, организация пикетов по сбору подписей в поддержку инициативы (до режима самоизоляции), а также сбор подписей на 37 крупных предприятиях города и создание передвижной тематической выставки.

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