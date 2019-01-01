Дмитрий Енцов журналист Средний размер микрозайма в Прикамье за месяц снизился на 30 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер микрозайма (заём в сумме до 30 тыс. руб.) на территории Пермского края в июне составил 6958 руб., что на 30 руб. меньше, чем в мае (был 6588 руб.). Снижение составило 0,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России размер микрозайма вырос на 2,2% по сравнению с маем и составил 8 тыс. руб. (в мае был 7,83 тыс. руб.).

Самые крупные микрозаймы — в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.), Ставропольском крае (9,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (8,9 тыс. руб.).

Пермский край относится к регионам с самым небольшим микрозаймом. Вместе с Прикамьем небольшие средние суммы отмечены в Кемеровской области (6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (6,8 тыс. руб.), Алтайском (7,1 тыс. руб.) и Приморском (7,1 тыс. руб.) краях.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Некоторое снижение среднего чека микрозайма в «карантинный» период было связано, прежде всего, со стремлением граждан сокращать свою долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Иными словами, в апреле-мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию на себя новых долговых обязательств. По мере снятия жёстких «карантинных» мероприятий ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа «до зарплаты» демонстрирует постепенное возвращение к значениям начала года.

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