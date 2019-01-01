Пермский край посетит министр культуры РФ Ольга Любимова Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой. Дата визита не уточняется.

«Договорились о совместной работе и визите министра в Пермский край», — отметил Махонин.

Ранее врио губернатора Пермского края уже встретился с Любимовой и рассказал о ключевых проектах: новой сцене театра оперы и балета, новом здании для галереи, развитии Завода Шпагина, программе развития кино и сохранения объектов культурного наследия.

«Заручился поддержкой Федерации в продвижении региональных проектов», — резюмировал Махонин.

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