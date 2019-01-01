В пермских школах и детсадах устанавливают бесконтактные термометры Поделиться Поделиться Твитнуть

Перед началом учебного года школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Перми оснащаются допоборудованием для соблюдения противоэпидемических требований. Так, в учебных учреждениях устанавливаются бесконтактные термометры, дозаторы для антисептических средств, рециркуляторы воздуха либо бактерицидные облучатели. Кроме того, школы и детские сады обеспечат средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В рамках приёмки учебных заведений к новому учебному году специалисты традиционно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности и оснащённости учебных заведений всем необходимым для организации учебного процесса. Всего в Перми будут проверены 103 школы, 80 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Приёмка учебных заведений продлится до 8 августа.

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