«Протон-ПМ» отказался от управляющей компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Годовое собрание акционеров ПАО «Протон-ПМ» приняло решение досрочно прекратить полномочия управляющей организации — АО «НПО Энергомаш». Функции единоличного исполнительного органа переданы директору предприятия.

На совете директоров, который состоялся 31 июля, решено избрать на эту должность сроком на пять лет Дмитрия Щенятского, ранее занимавшего должность исполнительного директора.

На предприятии подчёркивают, что изменения системы менеджмента направлены на «повышение эффективности управления предприятиями интегрированной структуры и ответственности руководителей».

Состав совета директоров ПАО «Протон-ПМ» остался прежним. В него вошли руководители АО «НПО Энергомаш»: генеральный директор Игорь Арбузов, заместитель генерального директора — руководитель дирекции программ ракетных двигателей Сергей Артюхов, замгендиректора по экономике и финансам Иван Краснов, замгендиректора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов, директор по производству Василий Марфин, заместитель генерального директора по организационному развитию Ольга Федонюк, а также директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

Председателем совета директоров избран Игорь Арбузов.

ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный»».





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