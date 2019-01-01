Михаил Суслов Пермский край получит 1,33 млрд руб. на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край получит из федерального бюджета 1,33 млрд руб. в рамках распределения межбюджетных трансфертов. Средства пойдут на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан на 2020 год, говорится на сайте правительства РФ. Всего на эту цель для регионов выделено больше 106 млрд руб.

Льготы предусмотрены для ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают половину услуг ЖКХ, а другую половину берёт на себя государство в лице регионов.

Отметим, что потребность в дополнительных средствах возникла после того, как с 1 июля правительство РФ проиндексировало тарифы на услуги ЖКХ и электричество. В результате чего в Пермском крае цены вырастут на 3%. Самое заметное подорожание услуг ЖКХ в Чечне — на 6,5%.

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