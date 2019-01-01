Дмитрий Махонин: «Просроки ответов на проблемы ЖКХ и здравоохранения недопустимы» Поделиться Поделиться Твитнуть

За неделю муниципальные власти Прикамья совместно с жителями при посредничестве «Управляем вместе» решили почти 500 проблем. Такую статистику, обнародованную Министерством информационного развития и связи Пермского края, приводит сайт губернатора и правительства региона.

Согласно данным Министерства, с 27 июля по 2 августа на портале появились ответы о решении 483 проблем по сообщениям жителей. Всего за неделю на «Управляем вместе» появились 668 сообщений. 150 ответов жители уже подтвердили, еще триста ожидают оценки пользователей. Чаще всего пермяки обращаются к местным властям с вопросами, касающимися некачественного дорожного покрытия во дворах и на дорогах, некачественная уборка мусора и грязи.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на большое количество просроченных сообщений​ по сфере ЖКХ и здравоохранения.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Вижу, что люди пишут на портал о протечке кровли, повреждении элементов фундамента, прорывах внутридомовой системы центрального отопления — это всё серьезные проблемы, на которые особенно стоит обратить внимание. Просроки по этим темам недопустимы. Напоминаю, что во время выездов проверять решение проблем по опубликованным адресам буду лично.

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