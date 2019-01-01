Соликамскую улицу в Перми планируют расширить до четырёх полос Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют реконструировать ул. Соликамскую в Перми, а также трассу Пермь — Ильинский — Хохловка. Данные объекты планируется внести в перечень объектов автодорожного строительства региона. Соответствующий проект постановления будет внесён на рассмотрение краевых парламентариев, сообщает «Рифей-Пермь».

Новая ул. Соликамская в Перми должна обеспечить бесперебойное сообщение между Орджоникидзевским и Мотовилихинским районами города. Её планируется расширить с двух до четырёх полос от ул. Первомайской до площади Восстания, с устройством двухуровневой развязки с железнодорожными путями в районе станции Балмошная. Проведение проектных и строительных работ запланировано на период 2021–2027 годов.

Реконструкция существующей трассы Пермь — Ильинский — Хохловка обеспечит повышение туристической привлекательности музея «Хохловка», а также повысит безопасность дорожного движения. Реализация данного проекта запланирована на 2021–2022 годы.

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