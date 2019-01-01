На «Азоте» модернизируют производство аммиака Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» модернизировано отделение испарения и захолаживания жидкого аммиака (ОИиЗЖА) производства аммиака. Реализация инвестиционного проекта позволит филиалу «Азот» снизить потери газообразного аммиака в летний период в объёме около 2,25 тыс. тонн в год. Стоимость инвестиций в производство составила 50 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

В ОИиЗЖА установлен новый компрессор поз. 12, который контролирует компримирование (сжатие) газообразного аммиака. Производительность нового винтового компрессора в 4 раза выше, по сравнению с прошлым. Новый агрегат оснащен надежной системой управления со встроенным контроллером. Это позволяет исключить человеческий фактор и упростить процесс компримирования газообразного аммиака в цикле захолаживания и хранения жидкого аммиака. Машина изготовлена по специальному заказу филиала «Азот» в Германии компанией «Кельвион Машимпэкс».

Сергей Ярмоловский, руководитель производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК» «УРАЛХИМ»:

— Работа по реализации инвестпроекта началась еще в прошлом году. Зимой наша делегация съездила в командировку в Германию. Там мы приняли оборудование в работу, подписали необходимую документацию и познакомились с опытом коллег компании «Кельвион Машимпэкс».

В ОИиЗЖА также обновлены конденсаторы поз.14. В технологической цепи охладительные аппараты конденсируют компримированный аммиак и превращают его в жидкий. Новые конденсаторы установлены испарительного типа. Они потребляют меньше электроэнергии, что значительно экономит ресурсы предприятия. В реализацию проекта по техническому перевооружению также вошли работы и по замене старой трубной обвязки, связывающей компрессор и конденсаторы. Общая протяженность новых труб — около 130 метров. Они большего диаметра, в отличие от предыдущих. Это связано с большей производительностью нового компрессора поз.12. Все работы по монтажу оборудования завершены. Запуск компрессора и конденсаторов в работу состоялся при содействии представителя фирмы-подрядчика.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Производство аммиака — основной цех завода. От его стабильной и слаженной работы зависит производительность всего предприятия. В этом году на модернизацию производства аммиака выделено 871 млн рублей. Это 35% от суммы инвестиций.

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