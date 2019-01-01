Дмитрий Енцов журналист На этой неделе начинаются работы по присоединению телетрапов к пермскому аэровокзалу Поделиться Поделиться Твитнуть

Телетрапы ThyssenKrupp в аэропорту Барселоны. Фото: thyssenkrupp-elevator.com

На неделе с 3 по 9 августа на территории международного аэропорта «Пермь» начнутся работы по присоединению телетрапов к зданию аэровокзала. Полностью они должны быть завершены в течение месяца.

Эти работы (выполняет компания-подрядчик «Стройтрансгаз») являются частью первого этапа реконструкции инженерных коммуникаций аэропорта «Большое Савино» и включают в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов.

Напомним, пять телетрапов производства компании ThyssenKrupp прибыли в Пермь ещё в июне прошлого года.

Работы на территории аэродрома на этом не закончатся — далее будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку, оборудована ливневая система, укреплена взлётно-посадочная полоса, что позволит в спокойном режиме «принимать» в Перми все классы тяжёлых судов, включая крупнейшие лайнеры — «Боинг-747», «Боинг-777» и А380.

Общая площадь реконструкции составит 313,6 тыс. кв. м, в том числе 187 тыс. кв. м — взлётно-посадочная полоса. Общая сумма инвестиций — 4,6 млрд руб. Полностью все работы должны быть завершены в 2023 году.

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